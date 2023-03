Crisi d'impresa: De Lise (commercialisti), rinviare entrata in vigore Albo gestori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine i giovani commercialisti hanno ricordato come sia ancora irrisolto anche il problema legato all'arco temporale valevole per la verifica degli incarichi nel primo quadriennio: "Ad oggi è confermata l'esclusione delle nomine conferite dopo il 16 marzo 2019, quindi proprio nel quadriennio antecedente l'entrata in vigore 'effettiva' dell'Albo. Tale impostazione - hanno affermato De Lise e Lombardo - appare del tutto scollegata dalla ratio della norma che vorrebbe iscritti all'Albo professionisti di più recente nomina, avvenuta peraltro in vigenza del CCII, a discapito di una interpretazione burocratica e letterale". (Ren)