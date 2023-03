Campania: Ciampi (M5S), la denuncia della Corte dei Conti sulla sanità conferma le nostre tesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La denuncia della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania sulle distorsioni esistenti nel sistema sanitario purtroppo non ci sorprende. Come MoVimento 5 Stelle regionale da anni denunciamo i tagli, le irregolarità, gli sprechi di denaro pubblico e la mancanza di controlli sulla sanità privata. Storture che abbiamo evidenziato in diversi atti depositati in Consiglio regionale e che oggi ritroviamo nelle accuse dei magistrati". A denunciarlo è stato Vincenzo Ciampi consigliere regionale del Movimento 5 stelle e membro della commissione sanità. "Togliere risorse alla sanità pubblica ha determinato gravi conseguenze. Costringere i cittadini a ricorrere ai centri convenzionati privati, pur non avendo sempre le possibilità economiche, è inaccettabile. Se il servizio sanitario regionale in Campania è allo stremo, l'unico responsabile è il governatore, che ha adottato una politica di sistematico smantellamento della sanità pubblica in favore di quella privata", ha concluso Ciampi. (Ren)