Imprese: Sim, gli incubatori crescono con 1.700 dipendenti e 550 milioni di euro di fatturato

- Dopo la crisi portata dal Covid gli incubatori e acceleratori sono tornati a crescere in Italia. Sono 237, con 1.700 dipendenti e un fatturato di circa 550 milioni di euro. Sono questi i numeri diffusi dal team di ricerca Sim (Social innovation monitor) del Politecnico di Torino. La crescita, se si guarda soltanto il dato sul fatturato, è stata esponenziale. Nel 2016 era di 183 milioni di euro mentre oggi è di 552 milioni con una crescita costante che si è interrotta soltanto durante il periodo dell'emergenza Covid. La stima delle startup incubate in Italia è di circa 3.600 con una prevalenza nell'area Nord-Ovest (29 per cento), in particolare in Lombardia, dove ne sono presenti 57. Seguono Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Campania, rispettivamente con 29, 22, 18, 16 incubatori. (segue) (Rpi)