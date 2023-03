Immigrazione: Cirillo (+Europa), centrodestra si fermi rifletta e faccia mea culpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strage di migranti in Calabria, qualcuno dovrà fermarsi a riflettere e fare mea culpa. Il compito della politica è individuare e proporre soluzioni, lavorare a testa bassa per evitare che tutto si ripeta. Il governo Meloni non si sta sforzando di offrire né al Paese né all'Europa il suo miglior volto, anzi, le frasi pronunciate dal ministro Piantedosi sono il manifesto dell'arroganza che contraddistingue quella parte politica. Quel centrodestra che tenta di nascondere il proprio cinismo e la propria inadeguatezza scaricando l'intera responsabilità sui trafficanti di esseri umani e di scafisti senza scrupoli. Assodato che servono misure più incisive per impedire che questi farabutti continuino a lucrare sulla disperazione della gente, è chiaro che approvare leggi che impediscono di prestare soccorso e salvare vite non è la soluzione, ma parte del problema". Così il consigliere regionale di +Europa Luigi Cirillo. "Quando la politica capirà che solo promuovendo i valori della solidarietà, azzerando le differenze e annullando i confini della presunta diversità, si potrà, se non porre fine, quantomeno governare il fenomeno dei migranti, probabilmente riacquisterà umanità, spessore morale e credibilità agli occhi dei cittadini che dinanzi a tragedie di questa portata pregano che non tocchi mai a loro essere quel migrante che scappando da guerra, dittature o condizioni sociali ed economiche inumane, inseguendo il sogno di una vita migliore, quella stessa vita si ritrova a perderla", ha concluso Cirillo. (Ren)