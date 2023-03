Mafia: Viminale, da Commissario oltre 2 milioni di euro a sostegno vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assegnati poi 155 mila euro alle vittime di violenza sessuale, femminicidio, omicidio e altri reati dolosi con violenza alla persona. Tale somma andrà a sostenere coloro che hanno subito violenza fisica ed emotiva e necessitano anche di un supporto di natura economica per far fronte alle difficoltà con cui sono costrette a confrontarsi. Infine 44 mila euro sono stati destinati al famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere. Questo tipo di aiuti assumono grande rilevanza perché vanno a supportare le famiglie che si prendono cura di bambini e ragazzi che hanno subito traumi terribili, fornendo loro un concreto sostegno economico, che può risultare determinante. Inoltre, il Comitato ha deciso di erogare delle borse di studio e di garantire la gratuità della frequenza presso convitti o istituzioni educative per gli orfani di "femminicidi", come intervento di sostegno a favore del diritto allo studio. Alla seduta del Comitato hanno partecipato rappresentanti dei ministeri dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, del Lavoro e delle politiche sociali e della concessionaria Consap, segno dell'importanza che istituzioni e organizzazioni danno al supporto alle vittime di reati violenti. (Rin)