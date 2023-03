Sanità: carcinoma polmonare, al Monaldi più di 700 diagnosi l'anno e 11mila accessi per terapie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Più di 700 diagnosi l'anno e 11.000 accessi per terapie in Day Hospital. Sono i dati di attività dell'ospedale Monaldi per quel che riguarda il carcinoma polmonare. Dati che, da un lato, riconoscono al presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli un posto di primo piano tra i centri in Italia per diagnosi e trattamento, ma che dall'altro tratteggiano una vera e propria emergenza per l'incidenza di questa patologia. Sul fronte chirurgico, inoltre, la rete oncologica pazienti Italia (Ropi) ha presentato la mappa "Dove mi curo" e, proprio per il tumore del polmone, l'Ospedale Monaldi è tra i primi 10 presidi d'Italia. Il primo nel Meridione, con 281 interventi. Non a caso l'Ospedale Monaldi (con l'Uoc di Pneumologia ad indirizzo oncologico e l'Uoc di Radiologia) è punto di riferimento per lo studio nazionale di screening del tumore del polmone Risp (Rete Italiana Screening Polmonare). Uno screening polmonare gratuito rivolto a soggetti di età compresa tra i 55 e i 75 anni con una storia di forte fumatore che vengono sottoposti a una TAC a basso dosaggio con l'obiettivo di individuare eventuali neoplasie in fase iniziale.