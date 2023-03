Mafia: Viminale, da Commissario oltre 2 milioni di euro a sostegno vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario Felice Colombrino, ha deliberato, nella seduta del 27 febbraio, l’erogazione di indennizzi per oltre 2 milioni di euro. Una somma che si va ad aggiungere agli oltre 48 milioni di euro di benefici erogati complessivamente nel 2022 e che arriva pochi giorni dopo la presentazione della relazione annuale del Commissario. Nella circostanza, il ministro Piantedosi aveva evidenziato l'importanza di "un'azione concreta" nel sostenere le vittime con lo scopo di far sentire la vicinanza delle istituzioni a quanti hanno pagato, a volte con la vita di un proprio familiare, l'impegno contro le mafie. Tale è la finalità del Fondo di solidarietà gestito dal Viminale. In particolare, il Comitato ha deciso di assegnare la somma di 1 milione e 940 mila euro in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e dei loro familiari, per i danni subiti in conseguenza di tali eventi. Persone che hanno vissuto l'impatto violento della criminalità organizzata nella loro vita e che spesso si trovano in situazioni di grande difficoltà economica e sociale. (segue) (Rin)