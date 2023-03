Eav: Nappi (Lega), 100 milioni di euro del Pnrr rischiano di andare in fumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cento milioni di euro del Pnrr che rischiano di andare in fumo. È bastato scavare nemmeno tanto in profondità per scoprire edifici di epoca romana nell'area interessata dalle opere per il raddoppio del tunnel della Circumvesuviana tra le stazioni di Via Nocera e Castellammare di Stabia, e decretare lo stop ai lavori. Questo è il risultato dell'ultima azione improvvida di Regione e Eav, che per risparmiare appena qualche minuto di percorrenza sulla tratta peggiore d'Italia, fanno segnare ancora un drammatico insuccesso". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Eppure - ha proseguito Nappi - De Luca e De Gregorio erano ben a conoscenza del forte rischio di imbattersi in reperti che gli archeologi avevano segnalato nelle loro mappe, come confermato pure dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli. Ma il governatore e l'amministratore unico di Eav sono rimasti sordi davanti all'allarme lanciato anche da istituzioni, studiosi e associazioni del territorio, e perfino davanti a un fascicolo della Procura di Torre Annunziata, aperto già nel 2020. Senza considerare che Regione e Ente autonomo Volturno, di fronte alle nostre accuse circa l'inutilità e la pericolosità del progetto, avevano anche sottolineato come fossero state condotte diverse indagini, che oggi alla luce dei fatti, risultano essere totalmente inutili e sbagliate". "Per fare piena luce su questa ennesima preoccupante vicenda, anche in virtù dell'allarme lanciato dal presidente della Corte dei Conti, Oricchio, sul rischio di sprecare i fondi del Pnrr, presenterò una interrogazione consiliare. La misura è colma, De Luca e De Gregorio vengono bocciati anche in storia e dalla storia, vadano a casa", ha concluso l'esponente leghista. (Ren)