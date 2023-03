Migranti: Ismu, in Italia aumentano gli stranieri, ma diminuiscono gli alunni iscritti alle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le numerose criticità che caratterizzano il mercato del lavoro degli immigrati evidenziano la necessità di una nuova governance dei processi migratori e di inclusione. Sul fronte scolastico, nell'anno 2020/2021, per la prima volta da circa 40 anni si registra una diminuzione del numero degli alunni con background migratorio (sono circa 865mila, con una flessione di 11.413 rispetto al precedente anno scolastico). Si segnala inoltre che i nati in Italia rappresentano il 66,7 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana. Per quanto riguarda le confessioni religiose, ISMU stima che al 1° luglio 2022 i cristiani nel loro complesso rappresentino la maggioranza assoluta (53,1 per cento) tra gli stranieri residenti in Italia, con una presenza di immigrati cattolici che si attesta al 17,1 per cento (i musulmani sono il 29,4 per cento). Sono questi alcuni dei principali dati del XXVIII Rapporto sulle migrazioni 2022, elaborato da Fondazione Ismu Ets (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) presentato oggi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel corso del convegno è assegnato il riconoscimento Fondazione Cariplo – Fondazione Ismu Ets 2023 a Pinda Kida, stilista di origini maliane e testimonial dell'Associazione italiana sclerosi multipla, che presenta la sua nuova collezione di abiti femminili, "per il suo impegno nel contrastare il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni multiple attraverso la sua creatività e il suo lavoro". (Com)