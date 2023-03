Campania: Grant (Lega), con De Luca solo sprechi in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allarmante e scabrosa la situazione sugli sprechi della sanità in Campania. Anche dalla Corte dei Conti arriva un monito severo alla gestione del governatore De Luca". Lo ha dichiarato il segretario regionale della Lega on. Valentino Grant, commentando le notizie di stampa sulla mala gestio della sanità campana e non solo. "Chiudono ospedali e pronto soccorsi, - ha sottolineato Grant - nosocomi inaugurati e mai resi funzionali e operativi, liste di attesa interminabili, il tutto a danno dei cittadini e di tutti coloro che sono in condizioni di salute precaria, che a causa di scelte scellerate della gestione De Luca, si vedono negati un diritto fondamentale, quello alla salute". "La Campania merita di più, i cittadini meritano una sanità umana e basta clientele a danno della vita dei campani", ha concluso Grant. (Ren)