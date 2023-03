Cultura: domenica il tour "Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi", ispirato ai romanzi di De Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'uscita della seconda stagione su Rai 1 della serie "Il Commissario Ricciardi", prevista per lunedì 6 marzo, l'associazione NarteA domenica 5 marzo proporrà il Roadbook "Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi". Ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni, l'itinerario letterario che racconta una Napoli in transizione, nella quale tradizioni e disperazioni arcaiche coesistono con la nuova politica del Regime, partirà da Largo Santa Maria La Nova alle ore 10.30. La spiegazione dei luoghi è affidata alla guida Matteo Borriello, mentre la voce dello stesso De Giovanni, attraverso gli auricolari forniti ai visitatori, racconterà le vicende letterarie ad essi connesse. Il percorso è veicolato anche da un piccolo libretto con mappe e foto storiche della città. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339 7020849 o 333 3152415; costo del biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro (fino a 15 anni). (segue) (Ren)