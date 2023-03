Ischia: Caramiello (M5S), fare di più per isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello scorso weekend, ho visitato Ischia per la presentazione dell'intergruppo parlamentare su Sud, Aree fragili e Isole Minori. Dopo aver lungamente interloquito con i Sindaci, il Commissario Legnini, le principali associazioni di categoria (Federalberghi, Confindustria, Confesercenti), e diversi imprenditori, torno a Roma con la consapevolezza che per le isole minori e le aree interne del Paese occorre fare molto in più. E, soprattutto, vanno fornite risposte concrete in tempi rapidi, perché se non si interviene, alla prossima forte pioggia rischiamo una nuova frana". Lo ha scritto in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Caramiello. "Ho scelto, anche simbolicamente, l'isola verde – ha proseguito Caramiello – proprio per portare vicinanza istituzionale e tornare ad ascoltare richieste e bisogni della popolazione locale, duramente colpita dal sisma del 2017 e dall'alluvione dello scorso 26 novembre. A questa tappa, seguiranno altri eventi ed iniziative, anche parlamentari, per dar seguito agli impegni presi". "Al di là dei colori politici, le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le esigenze dei territori, soprattutto di quelli più fragili, così da indirizzare le scelte della politica italiana. L'auspicio dell'intergruppo è di lavorare insieme alla stesura di proposte nell'interesse di quei cittadini rimasti a lungo senza voce. Non lasceremo spegnere i riflettori", ha concluso Caramiello. (Ren)