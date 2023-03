Napoli: comune, Asia ed Erion Weee insieme per corretto conferimento rifiuti elettrici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle nostre case c'è una piccola miniera: sono tutti quei dispositivi elettronici che non usiamo più ma teniamo accantonati in cassetti ed armadi. Cellulari, caricabatterie, radio, telecomandi ed ogni altro oggetto inutilizzato perché non funzionante o solo perché "superato" può essere ancora utile se correttamente avviato al recupero" ha dichiarato l'Amministrazione di Asia, l'ingegner Domenico Ruggiero che ha poi continuato: "Separare e correttamente conferire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un doppio valore di rispetto dell'ambiente: non lo si inquina con il vecchio e si riduce lo sfruttamento delle miniere per realizzare il nuovo. l'iniziativa DireFareRAEE del consorzio Erion Weee che Asia ha accolto ed inserito nel progetto Educambiente sotto il patrocinio del comune si propone proprio di veicolare questo messaggio e aumentare la sensibilità sul tema. (segue) (Ren)