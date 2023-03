Napoli: risparmiati 2milioni di kwh in un anno grazie a gestione rifiuti elettrici - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio di Napoli nel 2022 Erion Weee ha gestito oltre 1.o8o tonnellate di Raee Domestici, dal cui corretto trattamento sono state ricavate: 514 tonnellate di ferro (equivalenti al peso di un Frecciarossa 1000), 174 tonnellate di plastica (equivalenti a circa 69.600 sedie da giardino), 27 tonnellate di alluminio (equivalenti a circa 31.500 moka da caffè) e 29 tonnellate di rame (equivalenti a 33 km di cavi). E' il dato emerso nel corso della tavola rotonda tenutasi questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Grazie a una gestione virtuosa di questi rifiuti nell'ambito del territorio comunale, Erion Weee ha evitato l'emissione in atmosfera di quasi 13.400 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco grande 13 kmq, poco più dell'estensione di Pompei) e ha permesso il risparmio di oltre 2.000.000 kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di circa duemila abitanti).(Ren)