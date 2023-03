Crisi d'impresa: De Lise (commercialisti), rinviare entrata in vigore Albo gestori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un breve rinvio dell'entrata in vigore dell'Albo dei Gestori della Crisi d'Imprese appare necessario. L'obiettivo duplice è quello consentire ai professionisti di assolvere agli obblighi formativi, e al Legislatore di chiarire definitivamente le deroghe da prevedere in materia di tirocinio e aggiornamento biennale. Riteniamo imprescindibile che si tenga conto delle esigenze dei professionisti per andare nella direzione di una norma chiara, che sia frutto di un dialogo costante con le istituzioni". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. "I chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia nelle Faq dello scorso 24 febbraio in tema di Albo dei Gestori della Crisi - ha evidenziato De Lise - appaiono ancora insufficienti. La formazione iniziale, il tirocinio, il requisito alternativo ai fini del primo popolamento e l'aggiornamento biennale continuano ad essere temi aperti che impediscono completa ed efficace attivazione dell'Albo".