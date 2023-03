Campania: Cammarano (M5S), nasce il progetto con le scuole 'Conoscere le Aree Interne' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso per la realizzazione del questionario si è sviluppato attraverso un lavoro di co-progettazione tra i membri Ogai Campania referenti dei territori della regione, la Commissione e l'Università. La prima stesura del questionario nasceva come risposta all'esigenza delle Ogai territoriali di raccogliere informazioni e percezioni delle realtà dei più giovani abitanti delle aree interne, per strutturare proposte di intervento puntuali e funzionali. Dal confronto con la Commissione si è aperta la possibilità di lavorare sull'intero territorio regionale, rendendo così lo strumento più rappresentativo ed efficace. Siamo felici di aver realizzato questo primo passo che si configura come inizio di un processo". Così Claudia Orsini referente per la Campania di Officine Giovani Aree Interne. "Il supporto scientifico e metodologico dell'Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (Ost) del Dipsc dell'Università di Salerno alla ricerca promossa dalla Commissione Aree Interne e da Ogai si inserisce all'interno delle nostre consolidate linee di ricerca e attività di formazione. Siamo lieti di condividerne gli obiettivi al fine di aumentare la conoscenza delle aree interne della Campania e la comprensione della partecipazione dei giovani come volano delle dinamiche di sviluppo sostenibile che interessano questi territori, anche alla luce delle opportunità del Pnnr", ha concluso Agostino Vollero Professore Associato del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/Dispc. (Ren)