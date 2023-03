Napoli: Manfredi e De Iesu, solidarietà a vigili aggrediti a Piazza garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà agli agenti della Polizia Locale feriti ieri sera in piazza Garibaldi e stata espressa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu: "Siamo riconoscenti verso questi agenti che come tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale sono sempre presenti sul territorio e con un lavoro efficace ed un grande senso di responsabilità fanno fronte ogni giorno ad innumerevoli impegni per garantire adeguate condizioni di sicurezza urbana". "Siamo vicini - hanno concluso- agli agenti che hanno condotto questa brillante operazione e sono riusciti ad evitare il peggio al giovane rider aggredito senza motivo". (Ren)