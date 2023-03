Ambiente: lupo ferito salvato nell'avellinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ritrovato dal personale di Anas Campania, impegnato nelle attività d'ispezione di ponti e viadotti, un lupo di circa 2 anni; l'animale, ferito, si aggirava in corrispondenza dell'area sottostante il ponte 'Ofanto I' della strada statale 7 "Appia" Ofantina a Lioni, nell'avellinese, nei pressi all'omonimo fiume. L'ingegnere Matteo Armenante di Anas ha allertato gli Enti competenti, intervenuti rapidamente sul posto insieme alle Forze dell'Ordine ed al personale di Anas operativo in zona; gli uomini del Servizio Veterinario hanno poi provveduto ad accalappiare l'animale ed a trarlo in salvo. Grazie alla tempestiva segnalazione, il lupo si trova adesso in un luogo sicuro ed è stato sottoposto alle cure delle quali necessitava, avendo riportato fratture agli arti inferiori, ancora non si sa per quale motivo. (Ren)