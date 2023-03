Napoli: comune, Asia ed Erion Weee insieme per corretto conferimento rifiuti elettrici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mattinata di oggi è molto importante e rientra nella nostra programmazione dell'Agenda 20-30 quindi sul discorso più generale della sostenibilità ambientale e sul corretto smaltimento dei rifiuti. Nelle scuole devono passare messaggi che siano veicolati in modo chiaro ed efficaci dal punto di vista scientifico: i ragazzi sono poi quelli che prenderanno in mano questi processi, li porteranno anche all'interno delle loro famiglie e faranno anche un lavoro educativo coi loro genitori ed i loro fratelli". Lo ha dichiarato l'assessore all'istruzione Maura Striano. "L'iniziativa di questa mattina sui Raee è perfettamente in linea con l'altra che abbiamo annunciato e cioè "Quartiere Pulito" con l'obiettivo di stimolare la cittadinanza alla partecipazione attiva sul tema del corretto smaltimento dei rifiuti: Il progetto Quartiere pulito prevede proprio, tra le altre cose, la sistemazione di isole ecologiche mobili in ogni quartiere dove i cittadini potranno portare anche i Raee. La città la dobbiamo immaginare come il nostro condominio, i napoletani sono i condomini, ognuno di noi deve fare la propria parte e solo così possiamo tenere una città davvero pulita ed attivare il sistema dell'economia circolare", ha affermato l'assessore al Verde Vincenzo Santagada (Ren)