Campania: Cammarano (M5S), nasce il progetto con le scuole 'Conoscere le Aree Interne'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce in Consiglio regionale con i gruppi Ogai (Officina Giovani Aree Interne) del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, del Matese e dell'Alta Irpinia, il progetto "Conoscere le Aree Interne per Restare, Andare e Ritornare". Un'iniziativa supportata anche dall'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione - Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (Ost), e dall'Università Federico II di Napoli, Centro Interdipartimentale di Ricerca Lupt "Raffaele D'Ambrosio". Un'occasione di approfondimento del mondo dei giovani dei paesi delle nostre Aree interne, il cui focus è far emergere la loro percezione del territorio e i loro bisogni reali, al fine di sviluppare, in accordo con la Regione, una strategia di interventi dedicati e funzionali anche con le opportunità del Pnrr". A dirlo è stato il presidente della 3 Commissione speciale aree interne Michele Cammarano. Il progetto prevede la somministrazione di un questionario agli studenti delle classi quinte degli istituti scolastici, elaborazioni statistiche delle risposte e una relazione conclusiva. (segue) (Ren)