Napoli: ieri sera a Piazza Garibaldi accoltellato un rider

- Nella tarda serata di ieri, un cittadino extracomunitario, le cui generalità complete sono ancora in via di accertamento, ha aggredito senza alcun motivo apparente un rider che si trovava sul marciapiede antistante il McDonald di Piazza Garibaldi a Napoli in attesa della prossima consegna. Per motivi ancora ignoti l’aggressore ha tentato di accoltellare alle spalle il rider e solo grazie alla presenza dello zaino termico la lama è stata deviata e non ha ferito il malcapitato. Immediatamente allertate le pattuglie delle Unità Operative Investigativa Centrale e San Lorenzo della polizia municipale, che presidiano quotidianamente la piazza nelle ore serali, sono riuscite a bloccare il soggetto che, nel tentativo di fuga, ha lasciato cadere il coltello utilizzato. L’arma bianca, con una lama lunga circa 20 cm, è stata recuperata e sottoposta a sequestro penale. Il cittadino extracomunitario ha opposto resistenza al fermo aggredendo gli agenti e ferendone lievemente quattro. Nelle prime ore della mattina il personale della Polizia Scientifica ha rilevato le impronte digitali al fine di identificare l’uomo e risalire agli eventuali precedenti di Polizia. Si attende per le prossime ore la decisione del Pubblico Ministero che, con ogni probabilità, lo avvierà al processo per direttissima(Ren)