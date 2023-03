Campania: Rastrelli (FdI), nella sanità Regione eccelle solo per sprechi e inefficienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obbiettivi di spesa non raggiunti, fondi quindi perduti. pessima qualità dei servizi sia in termini di prestazioni ospedaliere che di assistenza sul territorio: oggi la Corte dei Conti ha confermato come la Regione Campania sia capace di eccellere solo in sprechi e inefficienze". Lo ha affermato Sergio Rastrelli, senatore campano di Fratelli d'Italia, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni, commentando la denuncia della Corte dei Conti sulla Sanità campana. "Ecco chi ha messo realmente la sanità in ginocchio – ha incalzato Rastrelli rinviando al governo della Regione -: i veri attacchi alla sanità pubblica in Campania arrivano da chi l'ha malamente gestita anziché governarla".(Ren)