Imprese: Sim, gli incubatori crescono con 1.700 dipendenti e 550 milioni di euro di fatturato (2)

- Uno su due incubatori dice di supportare organizzazioni a significativo impatto sociale e ambientale. Più della metà sono Srl, mentre per il 17 per cento dei casi sono Spa. Circa la metà degli incubatori e acceleratori rientra nella categoria Business Incubator, l'altra metà in quella Mixed o Social Incubator. Infine, tra i principali servizi offerti, quello che spicca è l'accompagnamento manageriale, seguito dal supporto allo sviluppo di relazioni e dal supporto alla ricerca di finanziamenti. (Rpi)