- Incontro sul tema "La verità non è un crimine - Napoli per Assange". Interviene, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi. Napoli, facoltà di Giurisprudenza Federico II, via Nuova Marina 33 (ore 15.30) (segue) (Ren)