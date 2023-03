Napoli: chiuso ristorante etnico in provincia dai Nas per gravi carenze igienico-sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di uno specifico servizio volto a verificare la regolarità nella preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti riconducibili a culture di Paesi extra europei, i Carabinieri del Nas di Napoli, unitamente al personale della Asl, hanno eseguito un'ispezione di un'attività di ristorazione etnica della provincia. Al momento della verifica, in cucina è stata rilevata la presenza di sporco sparso e accumulato sui pavimenti, sulle superfici da lavoro, sugli utensili utilizzati per la manipolazione e la preparazione dei cibi. Non solo, la preparazione e la conservazione degli alimenti avveniva in ambienti di pessime condizioni igieniche con grave pregiudizio alla salute pubblica. Pertanto, l'attività, del valore di circa 500.000 euro, veniva immediatamente sospesa ed è stata sottoposta a sequestro sanitario circa una tonnellata di alimenti. Il titolare è stato diffidato a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie rilevate e nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 8.000 euro. (Ren)