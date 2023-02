Cultura: la Reggia di Caserta celebra i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Nel giorno della ricorrenza della morte di Luigi Vanvitelli, avvenuta il primo marzo di 250 anni fa, la Reggia di Caserta prolungherà l'orario di apertura del suo museo fino alle 22, con un programma di iniziative dedicate al Maestro. Alle 16:30 verranno aperte al pubblico le Sale Vanvitelli. Negli ambienti restituiti alla fruizione museale, al primo piano del Palazzo reale con accesso dalla Sala delle Guardie del Corpo, verrà proposta una rilettura delle fonti antiche, della letteratura artistica coeva al Maestro e degli studi specialistici fioriti nel tempo. L'inaugurazione sarà preceduta da una presentazione, alle 16, in Cappella Palatina nel corso della quale verrà illustrato il progetto espositivo dalla direttrice Tiziana Maffei, dal responsabile Servizio Valorizzazione, Educazione e Mediazione Vincenzo Mazzarella, dal responsabile dell'allestimento Lucio Turchetta e dal Ceo e direttore creativo di Punto Rec Studio srl Marco Barberis. Dalle 17, nella Sala di Alessandro, l'associazione Anna Jervolino in collaborazione con Arb Dance Company, proporrà "Impressioni Vanvitelliane tra musica & danza", due piccole pièce ispirate dalle frequentazioni teatrali - musicali di Luigi Vanvitelli. Musiche di Cimarosa, Paisiello, Hasse, elaborazione coreografica di Annamaria Di Maio, Antonio Troncone al flauto e Alfonso Valletta al fagotto. Danzatori Martina Fasano, Giulia Miraglia e Luigi D'Aiello. Dalle 17 alle 21 sarà poi eccezionalmente visitabile il Teatro di Corte, unico ambiente del Complesso vanvitelliano che l'architetto riuscì a vedere concluso. Il personale del Museo accoglierà il pubblico per un focus di approfondimento sulla storia del "gioiello" del Palazzo Reale. Dalle 18 l'associazione Jervolino con il soprano Chiara Cimmino e Maria Teresa Roncone al clavicembalo impreziosiranno l'atmosfera con musiche di Galuppi, Paisiello e Gluck. Il progetto "1773 -2023 Luigi Vanvitelli il Maestro e la sua eredità", promosso e sostenuto dal Museo Reggia di Caserta, in collaborazione con il comune di Caserta, è anche l'occasione "per trasmettere la visione unitaria delle arti di Luigi Vanvitelli". (segue) (Ren)