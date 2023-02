Cultura: la Reggia di Caserta celebra i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Scalone reale della Reggia di Caserta, sintesi perfetta del rigore classico e della scenografia barocca, è tornato a risuonare di musiche per archi e fiati. In epoca borbonica, suonatori nascosti nella doppia volta ellittica che copre le rampe che conducono al Vestibolo Superiore, rendevano onore al corteo reale con le note degli autori settecenteschi. Grazie a un sofisticato impianto audio che riproduce una studiata selezione di brani di artisti settecenteschi, l'ingegnosa "cassa armonica" creata dall'architetto, nella quale si fondono ingegneria, architettura, pittura, scultura e musica, consente di rivivere le suggestive atmosfere dell'epoca. I visitatori anche il primo marzo, salendo i gradini in marmo policromo della scala monumentale, saranno avvolti dalle musiche di Mozart e Paisiello. Orari: Appartamenti Reali - dalle 8:30 alle 22:15, con ultimo ingresso alle 21; Teatro di Corte - dalle 17 alle 22, con ultimo ingresso alle 21:30; Parco Reale - dalle 8:30 alle 17 con ultimo ingresso alle 16; Giardino Inglese - dalle 8:30 alle 16 con ultimo ingresso alle 15. Dalle 16 il biglietto per l'accesso al Complesso vanvitelliano (che consentirà la visita agli Appartamenti Reali e al Teatro di Corte) avrà un costo di 3 euro. I biglietti saranno acquistabili online da lunedì su piattaforma TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Il primo marzo alle 10, nell'ambito delle Celebrazioni vanvitelliane, la Diocesi di Caserta e la Parrocchia San Francesco di Paola organizzano una solenne commemorazione nella chiesa a Casagiove. Il programma prevede un preludio sinfonico, il reading delle lettere di Vanvitelli e la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Caserta Pietro Lagnese. La solenne commemorazione è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica. (Ren)