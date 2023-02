Pd: Calenda (Azione), esito primarie non esclude alleanza ma linea Schlein molto diversa da nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle primarie non esclude l’alleanza con il Pd. Nella vita non si esclude niente, ma è chiaro che la linea della Schlein è molto diversa dalla nostra. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un convegno del partito organizzato a Torino, commentando l’esito delle Primarie Pd. "Le prossime elezioni sono le europee e andremo separati. Da qui alle elezioni europee per la politica è un secolo cambia tutto. Su temi specifici, per esempio il salario minimo che noi sosteniamo dalla campagna elettorale del 2018, noi siamo prontissimi a collaborare. Sulla sanità, che per noi è una priorità da prima del covid, siamo disponibilissimi a collaborare. Ma sono singole cose", ha concluso. (Rpi)