- Nell'ambito delle iniziative per approfondire in un'ottica multidisciplinare la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli” in corso fino al 19 marzo, Aldo Cazzullo presenta il suo libro 'Una giornata particolare', di Solferino Edizioni. Interviene, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Napoli, Gallerie d'Italia, via Toledo 177 (ore 17.30). (ren)