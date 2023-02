Crisi d'impresa: De Lise (commercialisti), rinviare entrata in vigore Albo gestori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla formazione, Enrico Lombardo (consigliere nazionale Ungdcec) ha sottolineato come "le Faq aprono a una sorta di sanatoria per la frequentazione di corsi conformi alle Linee Guida generali emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura, aggiornate soltanto lo scorso 1° febbraio. Tenuto conto che l'Albo entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, si costringe ancora una volta i professionisti a una corsa contro il tempo per adempiere a obblighi formativi su contenuti sui quali ci si è già aggiornati in questi anni, anche mediante la frequentazione di corsi a pagamento". Vi è poi la tematica del tirocinio, sul quale l'Unione ha auspicato che "quanto prima il Governo tenga conto dell'emendamento 12.0.6 al Decreto Milleproroghe, in forza alla quale, su una proposta avanzata proprio dall'Ungdcec, il Governo potrebbe valutare la possibilità di uniformare il regime delle deroghe per i soli professionisti ordinistici a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". (segue) (Ren)