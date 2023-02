Migranti: Calenda (Azione), ministro Piantedosi dice delle cose che sono agghiaccianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma una cosa è pensare questo, una cosa è esprimersi con un linguaggio inumano e fare delle norme come quelle sulle ong, che sono totalmente idiote. Perché noi abbiamo il 10 per cento dei migranti che vengono tramite le Ong. E aggiungo che, dopo avere parlato per anni di blocco navale, noi abbiamo oggi il maggiore picco di migranti in arrivo in Italia degli ultimi sette anni. Quindi è stata tutta una grande presa in giro, e il tono con cui il Ministro parla è inaccettabile da un punto di vista etico, morale e umano", ha concluso Calenda. (Rpi)