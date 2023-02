Autonomia: Confapi, la legge così com'è penalizza il sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, così com'è, non va. La sua attuazione sarebbe un colpo assestato alle ambizioni di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia". Lo ha affermato Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli in relazione alla proposta del ministro Calderoli. "Con il Pnrr - ha proseguito Marrone - l'Europa ha indicato la direzione da intraprendere per il futuro: è necessario ridurre i divari tra il nord e il sud. Con il ddl Calderoli, però, questi divari rischiano paradossalmente di aumentare soprattutto sul fronte della sanità e della scuola. Già ora questi settori, al sud, possono accedere a minori fondi rispetto alle altre zone d'Italia. Se passasse la riforma voluta dalla Lega, sarebbe veramente dura assicurare ospedali e istituti scolastici all'altezza del fabbisogno delle regioni meno sviluppate che sono, peraltro, anche le più giovani. L'Autonomia differenziata può, e deve, essere un'occasione per gestire meglio i fondi e per rilanciare un'area che fino a oggi è stata pesantemente ignorata dal mondo della politica, ma bisogna farlo con oculatezza, intelligenza e soprattutto per gradi. Senza fughe in avanti. Il Paese per ripartire ha necessità di avere una visione unica di sviluppo e non di egoismi". "Gli esponenti politici del Meridione – ha concluso il leader delle Pmi napoletane – facciano muro, al di là degli schieramenti, in nome della difesa di una gestione sì efficiente ma anche perequativa delle risorse. Risolvere la questione meridionale non è solo uno slogan ma deve essere una priorità". (Ren)