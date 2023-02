Napoli: comune, Asia ed Erion Weee insieme per corretto conferimento rifiuti elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'iniziativa "Riciclare i Raee è una bella storia!" parte un'azione combinata su tre fronti: campagna di affissioni, attività formative per gli studenti e momenti di raccolta straordinari dei piccoli Raee presso le scuole coinvolte nel progetto. A partire dal 13 marzo, le strade del capoluogo campano saranno interessate da un piano di affissioni stradali per far conoscere ai cittadini cosa sono i Raee e come conferirli correttamente. A seguire, 11 scuole aderenti all'iniziativa verranno coinvolte in lezioni formative tenute da esperti del settore sui temi della sostenibilità e del riciclo, partecipando - inoltre - a un concorso. All'interno dei plessi scolastici saranno, infatti, posizionati appositi contenitori in cui i ragazzi potranno conferire i piccoli rifiuti elettrici ed elettronici che saranno successivamente ritirati da Asia Napoli. La scuola che avrà raccolto più Raee verrà premiata con un buono per l'acquisto di materiale didattico, nell'ambito di una cerimonia ufficiale che si terrà nel mese di maggio. (segue) (Ren)