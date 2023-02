Anci: premiata oggi alla Camera dei Deputati la polizia municipale di Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto il Rapporto Nazionale sull'attività delle Polizie Locali. Sono state conferite due menzioni speciali alla Polizia Municipale di Napoli, una per la creazione, attivazione e consolidamento del Goac, Gruppo Operativo Anticontraffazione, servizio specializzato in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale, l'altra per l'operazione di pronto e rischioso intervento di soccorso prestato ad una donna caduta in mare. Quest'ultimo premio, incardinato nella la sezione "Miglior Operazione/Intervento", è stato assegnato in relazione all' intervento di soccorso prestato ad una donna caduta accidentalmente in mare da parte di due agenti della Polizia Municipale che, mentre erano in pattuglia in via Partenope venivano allertati da alcuni cittadini circa la presenza di una donna caduta in mare e in balia della acque prospicienti la scogliera del Borgo Marinari. Gli Agenti, contattato prontamente il 118, scavalcavano il parapetto della strada e, mentre uno di essi cercava di tranquillizzare la signora l'altro si tuffava in mare e portava in salvo la stessa alla quale veniva riscontrato un principio di ipotermia. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, relatore fra l'altro dell'intervento programmato sul "Disagio giovanile e Baby gang, dalla prevenzione al contrasto del fenomeno", l'assessore alla Polizia Locale, Antonio De Iesu, il Comandante del Corpo, Generale Ciro Esposito, gli agenti che si sono resi autori dell'intervento che si è aggiudicato l'ambito riconoscimento. Hanno concluso i lavori il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ed il presidente del Consiglio Nazionale Anci, Enzo Bianco. (Ren)