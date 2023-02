Napoli: comune, Asia ed Erion Weee insieme per corretto conferimento rifiuti elettrici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi firmiamo un accordo molto importante perché lo smaltimento dei rifiuti elettronici è una delle grandi emergenze della contemporaneità, è una grande risorsa ma è anche un grande problema ambientale. Abbiamo deciso di partire dalle scuole perché chi maneggia di più i cellulari e le apparecchiature elettroniche in generale sono proprio i ragazzi e quindi questa è l'occasione per spiegare loro che questi strumenti ad un certo punto devono poi essere smaltiti in maniera corretta e regolare. In generale noi stiamo spingendo molto sul recupero organizzato e industriale dei rifiuti allo scopo non solo di proteggere il nostro ambiente ma anche di considerarli come una grande risorsa economica. Nei rifiuti elettronici ci sono metalli nobili, c'è la possibilità di ridurre fortemente l'impatto ambientale ma anche di trovare risorse economiche e noi stiamo andando fortemente in questa direzione". Lo ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Ringrazio Asia Napoli e il comune per la pronta disponibilità a collaborare su questo importante progetto, che ha l'obiettivo non solo di sensibilizzare i giovani sul tema del corretto conferimento, ma anche quello di invitare i cittadini napoletani a sfruttare i servizi che hanno a disposizione per conferire in maniera corretta i Raee. Ancora troppo spesso, infatti, questi rifiuti vengono tenuti in casa anche se inutilizzati o gettati nell'indifferenziata." ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion Weee. "L'iniziativa rientra nel più ampio programma di comunicazione e sensibilizzazione DireFareRAEE, avviato nel 2022 e che continuerà per tutto il 2023", ha aggiunto. (segue) (Ren)