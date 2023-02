Banco Bpm, capofila pool di banche per 35 milioni a due nuovi impianti a biometano in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un finanziamento di complessivi 35 milioni il pool di banche composto da Banco Bpm, in qualità di banca agente e capofila, Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica ScpA e Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop ha assistito il " Fondo Infrastrutture per la Crescita - Esg", gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa, nella realizzazione dei due progetti denominati "Bioenergy Albanella" e "Bioenergy Serre" finalizzati alla costruzione di due impianti alimentati a reflui zootecnici per la produzione di biometano avanzato da destinare al settore dei trasporti e concime organico di alta qualità. Gli impianti sorgeranno nella Piana del Sele (Salerno), un territorio ad alta concentrazione di imprese agricole, in particolare allevamenti di bufalini e coltivazioni di ortaggi, con l'obiettivo di favorire concretamente il rapporto fra la produzione di energie rinnovabili tramite l'economia circolare. Il finanziamento è stato studiato sotto forma di Project Financing personalizzando ogni suo aspetto contrattuale rispetto alle caratteristiche specifiche dell'oggetto finanziato (impianti di biometano) e all'originalità dell'alimentazione con cui lavorano gli impianti (reflui zootecnici). (segue) (Com)