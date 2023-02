Camorra: uccisero parente per indurre pentito a ritrattare, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre affiliati al clan Polverino, già detenuti, in quanto ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio di Tammaro Solli, ucciso a Villaricca (Napoli) il 22 gennaio 1998. Le indagini coordinate dalla Dda di Napoli hanno consentito di individuare nei tre indagati gli esecutori dell'omicidio per conto di esponenti del clan Pianese-D'Alterio, attivo nel comune di Qualiano, al fine di indurre Salvatore Speranza, parente della vittima già affiliato al clan Nappo di Qualiano e divenuto collaboratore di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese fino a quel momento all'autorità giudiziaria. La vittima fu individuata, dopo diversi sopralluoghi, a bordo di una Renault 5 e raggiunta da numerosi colpi d'arma da fuoco. L'auto e le armi utilizzate dai killer furono nascoste all'interno di un box nella disponibilità del clan Polverino. (Ren)