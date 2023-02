Università: nuovi spazi e aule ristrutturate per gli studenti de L'Orientale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mercoledì primo marzo nell'antico complesso monumentale di Monteverginella delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Istituto don Bosco, fondato nel 1314, con ingresso dalla via Santi Filippo e Giacomo, a pochi passi dalla sede dell'Orientale di Palazzo Corigliano, saranno disponibili nuovi spazi per gli studenti dell'Ateneo. Si tratta di 640 mq con 4 aule a servizio della didattica per un totale di oltre 150 nuovi posti, e poi quattro aule per l'insegnamento e 2 per lo studio. All'interno del complesso c'è anche uno splendido chiostro che potrà ospitare iniziative culturali e potrà essere frequentato dagli studenti. "Con questa nuova sede veniamo incontro alle esigenze più che legittime dei nostri studenti, che sono più di diecimila. A loro dobbiamo offrire spazi sempre più ampi e meglio attrezzati. Questo è un primo grande passo nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che prevede, in futuro, nuove opportunità per la didattica e per lo studio", ha affermato il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Roberto Tottoli. Due grandi aule sono state completamente rinnovate, la R4 a palazzo santa Maria Porta Coeli e l'aula Ripa di Palazzo Giusso. Ognuna ha 99 sedute, alcune delle quali riservate a disabili in carrozzina, ed è stata ristrutturata nelle finiture, negli impianti (elettrico, condizionamento, illuminazione, rete dati e rilevazione incendi) e negli arredi, ed è inoltre dotata di moderne attrezzature audio-video per la didattica mista (in presenza e a distanza). (Ren)