Autonomia: De Luca, a un campano 5mila euro in meno rispetto a un cittadino del nord di spesa pubblica allargata

- "Diversamente da quello che raccontano i miei colleghi del nord, la verità è che per quanto riguarda la spesa pubblica allargata arrivano ai cittadini del nord 17.000 euro in media, mentre la media del sud è 13.000 euro pro capite. In Campania, 12.000 euro. Cioè a un cittadino campano arrivano 5.000 euro pro capite in meno rispetto a un cittadino del nord". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al convegno sull'autonomia differenziata organizzato a Napoli dalla Uil. (Ren)