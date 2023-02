Sindacati: domani a Napoli l'assemblea nazionale della Confederazione Selp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autonomia differenziata, superbonus, riforma delle pensioni, scuola, ma anche il ruolo della rappresentanza sindacale in Italia". Questi i temi al centro della conferenza stampa che si terrà a Napoli domani, 28 febbraio (Hotel Ramada Via Galileo Ferraris ore 16:00). Appuntamento con la stampa che si terrà a margine dell'assemblea nazionale della Confederazione Selp, guidata dall'ex segretario nazionale dell'Ugl, Giovanni Centrella, che ha unito circa 20 sigle sindacali di diverse categorie sparse in ogni angolo del Paese. Infine, sarà presentato agli organi di informazione un moderno ed innovativo centro studi e ricerche della confederazione del sindacato europeo lavoratori e pensionati che verrà guidato dal professore universitario Nicola Di Modugno, il quale illustrerà finalità e obiettivi. (Ren)