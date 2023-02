Cultura: la Collina Gentile, la prima-vera festa lungo le pendici di Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfondimenti, passeggiate, visite teatralizzate come laboratorio di un museo del paesaggio. Sebbene l'attrazione principale della collina di Capodimonte, a Napoli, sia il Museo di Capodimonte ed il suo Real Bosco, tutta la collina è in realtà un vero e proprio triangolo della cultura, i cui vertici sono dati dal Museo Archeologico, dall'Albergo dei Poveri con l'Orto Botanico e dalla Reggia con il Parco di Capodimonte. All'interno e lungo il perimetro di questo triangolo chiamato dalle Associazioni del Territorio "La Collina Gentile" emergono tanti punti di interesse storico-culturali. Tale denominazione è il frutto di una visione scaturita da processi partecipativi attraverso la riscoperta degli itinerari legati alle scale e alla verticalità delle pendici della Collina "Gentile" di Capodimonte. "La Collina Gentile – prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni è una kermesse, patrocinata dal comune di Napoli e dalla Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena che si ispira alla città a 15 minuti ed ha come obiettivo l'istituzione, dal basso, di un "Museo del Paesaggio", con la richiesta e l'auspicio che i musei del territorio non siano più solo luoghi della conservazione, contenitori di beni materiali da tramandare alle future generazioni, ma luoghi da cui far partire una serie di processi culturali di responsabilizzazione e partecipazione dei cittadini e riferimento strategico per la comunità", hanno dichiarato Carmine Maturo e Sara Cucciolito, coordinatori dell'iniziativa. "I percorsi tracciati lungo le pendici della Collina di Capodimonte hanno molto da offrire – ha sottolineato l'assessore al Turismo Teresa Armato – rappresentano infatti itinerari d'arte e luoghi di antiche tradizioni, ma sono da scoprire e da apprezzare anche sotto l'aspetto paesaggistico e della sostenibilità ambientale. Percorrerli offrirà ai visitatori esperienza inedite e stimolanti e consentirà di distribuire più uniformemente la ricchezza del turismo su tutto il territorio che da Via Foria si estende fino a Capodimonte e ai suoi dintorni". (segue) (Ren)