Pd: F. Conte (Cittadino Sudd), Schlein segnale di vitalità ma sfida inizia ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elezione di Elly Schlein rappresenta un fatto nuovo per il Pd e per la politica italiana tutta. Del quale bisogna renderle merito. Con la sua spinta ha ridato vitalità a un partito uscito dalle elezioni nazionali in stato comatoso, alimentando entusiasmi e aspettative, vecchi e nuovi. La sfida più grande, però, è tutta davanti a lei: dare al suo partito una politica, un Progetto Paese, fatto di società e istituzioni, di basso e alto, di doveri e diritti, sociali e non solo civili, di sviluppo e lavoro insieme, di lotta alle diseguaglianze, e per prima quella che le contiene tutte, il Mezzogiorno, la vera emergenza/opportunità del Paese in una visione mediterranea dell'Europa. Una sfida vera, quella che ha davanti, da affidare a una classe dirigente rinnovata sul merito e sul consenso e non sulla logica delle appartenenze alle correnti nazionali o dei potentati regionali e locali, che hanno soffocato la dialettica politica del centro-sinistra e allontanato le energie migliori, soprattutto al Sud. Si troverà presto a un bivio, tra la rendita immediata di un posizionamento radicale, ricco di immagini e comunicazione, tutto centralista, e la fatica di costruire una nuova leva di dirigenti radicati nel territorio, su una proposta alta e profonda di riforma delle istituzioni e della società. L'occasione se l'è guadagnata a pieno merito, ora serve l'impresa. Per intanto auguri di buon lavoro". Lo ha dichiarato Federico Conte, ex deputato di Liberi e Uguali, presidente dell'associazione Cittadino Sudd. (Ren)