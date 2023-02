Banco Bpm, capofila pool di banche per 35 milioni a due nuovi impianti a biometano in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Cornetti, Amministratore delegato RE e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa Sgr, commenta: "Siamo lieti di poter contare sul supporto di un pool di banche per la realizzazione di questo investimento che si inserisce in un ambito richiamato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo di iniziative riguardanti il riciclo delle materie prime. Con il Fondo Ipc investiamo nelle infrastrutture a connotazione sociale con l'obiettivo di generare una crescita positiva sull'ambiente e sulla collettività, adottando un approccio Esg rigorosamente applicato e comprovato da un comitato tecnico, e allo stesso tempo di creare ritorni economici per gli investitori". Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM, commenta: "Questa operazione evidenzia ancora una volta la stretta collaborazione che lega il Banco Bpm con il Gruppo Azimut che trova in questo caso evidenza nell'attenzione comune all'economia dei nostri territori. In questo senso diamo dimostrazione concreta di attuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale che la Banca ha annunciato con il plafond da 5 miliardi per finanziare investimenti sostenibili che, insieme alle altre iniziative attuate al livello di Gruppo, conferma l'impegno costante di Banco BPM sui temi Esg." (segue) (Com)