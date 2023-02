Cultura: il 4 e 5 marzo "Lemons lemons lemons lemons lemons" in scena al Teatro Civico 14 di Caserta - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 (ore 20) e domenica 5 (ore 18) marzo andrà in scena al Teatro Civico 14 di Caserta "Lemons lemons lemons lemons lemons", di Sam Stainer per la regia di Davide Pascarella, anche in scena con Romina Colbasso: la storia intima, privata, quella di Oliver e Bernadette e della loro relazione appena nata, che si intreccia a quella pubblica, in cui un governo propone una legge assurda, che viene approvata e la vita di tutti è costretta a trasformarsi da una mezzanotte all'altra. (Ren)