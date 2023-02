Sicurezza: Bianco (Anci) su polizie locali, fondo nazionale unico per gestire richieste cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle politiche di sicurezza urbana sono stati fatti importanti passi in avanti, dal decreto Maroni e fino alla riforma del 2017, e siamo giunti ad un buon equilibrio sia nella definizione di politiche autonome che nella gestione di interventi integrati che coinvolgono sindaci, questori e prefetti", ha osservato il segretario generale di Anci Veronica Nicotra. A suo avviso per completare il percorso manca ancora qualcosa: "Come in molti settori dell'amministrazione, spesso ad una legislazione innovativa deve seguire una messa a punto degli istituti necessari per implementare la riforma nei diversi livelli di governo. Mettiamoci intorno ad un tavolo per discuterne con sindaci e polizie locali, il cui ruolo va valorizzato al massimo", ha proposto rivolgendosi ai rappresentanti del ministero dell'Interno. Sul tema delle baby gang è intervenuto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha auspicato una radicale riorganizzazione dei servizi di polizia locale da garantire h 24 e con adeguati strumenti tecnologici. "Bisogna investire in formazione, a partire dalle scuole, ma servono sicuramente risorse importanti per integrare i servizi educativi e sociali dei Comuni, così da poter assicurare misure di sostegno a tutte le famiglie. In alcuni casi – ha precisato – le maglie degli interventi non sono molto strette e restano fuori tanti ragazzi che restano 'invisibili' fino al momento ci accorgiamo di loro perché delinquono". (Rin)