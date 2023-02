Pd: Lastaria (segretario circolo Pd Vomero) a Nova, Schlein ha vinto perchè ha saputo parlare al popolo di sinistra - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci voleva uno scossone". Così esordisce, intervistato da Nova, Francesco Lastaria, segretario del circolo Pd della municipalità Vomero-Arenella, la più popolosa della città di Napoli, dove Elly Schlein, nonostante l'appoggio ufficialmente dato a Stefano Bonaccini dal governatore campano Vincenzo De Luca, è risultata la candidata alla segreteria più votata. "Il nostro è un circolo che si è schierato dal primo momento con Elly - spiega Lastaria - che, va sottolineato, era risultata prima a Napoli città anche tra gli iscritti ai circoli. E non solo in un quartiere borghese come il Vomero, ma anche in zone popolari come San Giovanni a Teduccio, per fare un esempio". Quella di Napoli è stata una sollevazione contro De Luca? "Non la metterei così: il congresso del partito si era concluso in modo unitario, con l'elezione a segretaria regionale, come unica candidata, della deluchiana Rosetta D'Amelio. Sulle primarie hanno giocato altri fattori". Cioè? "Innanzitutto Bonaccini ha sbagliato comunicazione: sui grandi temi è stato ambiguo e anche sul Sud la sua posizione in merito all'autonomia differenziata è risultata poco chiara. Elly invece ha preso posizioni nette sulle grandi questioni, dalla difesa dei ceti poveri alla transizione ecologica, dalla necessità di un'opposizione dura al governo delle destre guidato da Giorgia Meloni alle posizioni su migranti e diritti civili. I nostri elettori si sono riconosciuti nella sua proposta e sono andati a votarla". Quindi con la sua vittoria c'entra poco il sostegno ricevuto da big del calibro di Franceschini? "Almeno a Napoli - assicura Lastaria - non mi sembra sia stato determinante". Ma voi vi aspettavate questo successo dopo l'esito della consultazione tra gli iscritti ai circoli? "Onestamente sì. Nei circoli più attivi sul territorio, con militanti impegnati nell'azione politica quotidiana, si percepiva un clima favorevole. Basti pensare che nel mio circolo molte persone si erano venute ad iscrivere proprio perchè Schlein era candidata alla segreteria e questo faceva pensare alla possibilità di un rinnovamento del Pd". "Bisogna capire una cosa - prosegue Lastaria - Bonaccini ha parlato agli amministratori, ma non ha saputo rivolgersi al popolo della sinistra. Se il Pd nelle ultime elezioni regionali non è riuscito a portare i suoi elettori a votare, questo è dovuto ad un problema identitario: la nostra gente risponde se il messaggio politico è chiaro, altrimenti resta a casa. E' ciò che ha fatto Elly Schlein, ha saputo parlare ai nostri elettori". "Ha vinto il voto di opinione, la voglia di cambiare il partito con un profilo giovane ma chiaramente di sinistra", ne è sicuro Lastaria, che aggiunge "non a caso si è riscontrata una frattura tra militanti ed eletti, a tutti i livelli: al Vomero e all'Arenella, per esempio, i consiglieri municipali sostenevano tutti Bonaccini, mentre noi militanti, che volevamo il cambiamento e posizioni chiare, abbiamo votato in massa Elly Schlein".(Ren)