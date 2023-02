Pd: Calenda (Azione), partito per come era stato concepito non c’è più, di fatto opa di Articolo 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre un grande spazio riformista, il Pd com’era stato concepito non c’è più, è un partito dove c’è stata di fatto un’opa di Articolo 1 e dunque ora si apre uno spazio per quegli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico che è il tratto che manca all’Italia. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un convegno del partito organizzato a Torino, commentando l’esito delle Primarie Pd. “Ovviamente complimenti a Elly Schlein per un processo del tutto democratico: gli iscritti e i non iscritti hanno scelto, ma hanno scelto un’identità precisa che è distante dalla nostra”, ha concluso.(Rpi)