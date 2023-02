Migranti: Calenda (Azione), ministro Piantedosi dice delle cose che sono agghiaccianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il ministro Piantedosi parla dicendo delle cose che sono agghiaccianti. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un convegno del partito organizzato a Torino, commentando la strage dei migranti a Crotone. "Piantedosi non fa il burocrate, è un ministro della Repubblica italiana e rappresenta tutti gli italiani. Il suo modo di fare è insopportabile davanti al dramma che c'è. Io sono sempre stato dell'idea che i confini vanno controllati, e soprattutto che i migranti non vanno fatti partire perché muoiono in mare - ha continuato Calenda -. (segue) (Rpi)