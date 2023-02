Autonomia: Bombardieri (Uil), ci aspettimo un confronto con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aspettiamo un confronto con il governo. Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine del convegno sull'autonomia differenziata organizzato dal suo sindacato presso la Stazione Marittima di Napoli. "Chiediamo al Governo di dare risposte e certezze. Ci aspettiamo un confronto, ma dopo aver fatto grandi riunioni oceaniche, con tante parole, non abbiamo avuto riscontri concreti". "Su autonomia e Pnrr non c'è mai stato un confronto con l'esecutivo - ha sottolineato Bombardieri - e ci sono due tavoli aperti, ma fermi: uno sulla sicurezza, l'altro sulla previdenza. "Per quanto riguarda il primo - ha precisato - dopo il tavolo iniziale non abbiamo avuto più notizie. Nel frattempo le persone continuano a morire e chiediamo interventi che siano in grado di cambiare le cose". Il tavolo sulla previdenza, ha aggiunto Bombardieri, "partiva da un'emergenza, quella di Opzione donna, ma ancora oggi20mila donne non hanno risposte e non sanno cosa faranno della loro vita domani". (Ren)