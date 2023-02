Sanità: De Luca, Roberto Speranza tra i peggiori ministri della Salute di questo paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei peggiori ministri della Salute è stato Roberto Speranza, che si presenta come un rivoluzionario, ma che quando bisognava fare il riparto del fondo sanitario nazionale non ha alzato un dito per affermare criteri di rigore". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al convegno sull'autonomia differenziata organizzato dalla Uil alla Stazione Marittima di Napoli. (Ren)